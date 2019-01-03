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Malatya'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si, tutuklandı

03 Ocak 2019 12:32

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2\'si, tutuklandı.
​Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2\'si tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Aynı soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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