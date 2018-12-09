Malatya'da FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2\'si tutuklandı.

​Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski askerlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.