Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet’ evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet’ evlerine yönelik operasyon düzenledi. 4 ayrı ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

FETÖ\'ye bağlı kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığı belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.