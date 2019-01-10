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Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet’ evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı

10 Ocak 2019 14:23

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet’ evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet’ evlerine yönelik operasyon düzenledi. 4 ayrı ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı. 
FETÖ\'ye bağlı kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığı belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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