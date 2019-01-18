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Malatya'da FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

18 Ocak 2019 20:04

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet evleri\'ne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şubesi ekipleri tarafından örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda örgütle bağlantılı olduğu için kapatılan okulda çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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