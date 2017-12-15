Malatya'da FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiası ile aranan firari örgüt üyelerinin saklandığı evler olarak bilinen \'gaybubet evleri\'ne düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 45 kişi, gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin belirlediği 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda arama yapılan evlerde 18 bin 210 TL, 600 dolar, 115 euro, 112 çeyrek altın, 2 yarım altın, sahte 11 kimlik, 4 pasaport ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Para ve belgelere el konulurken, 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.