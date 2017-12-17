Malatya'da FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden adliyeye sevk edilen 14 kişi, mahkemece tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen perşembe günü FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 21\'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3\'ü soruşturma dosyalarının bulunduğu Elazığ, Adıyaman ve Gaziantep\'e gönderildi. Diğer 18 şüpheliden yaşları küçük olan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 24 şüphelinin Emniyet\'teki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.