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Malatya'da FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden adliyeye sevk edilen 14 kişi, mahkemece tutuklandı

17 Aralık 2017 18:48

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden adliyeye sevk edilen 14 kişi, mahkemece tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen perşembe günü FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 21\'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3\'ü soruşturma dosyalarının bulunduğu Elazığ, Adıyaman ve Gaziantep\'e gönderildi. Diğer 18 şüpheliden yaşları küçük olan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 24 şüphelinin Emniyet\'teki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

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