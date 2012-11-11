Malatya'da eylem yapan BDP'lilere tepki

Malatya'da, cezaevlerinde süren açlık grevlerine destek için yürüyüş düzenleyen ve Ak Parti binası önüne siyah çelenk bırakan BDP'lilere çevrede toplananlar ellerinde Türk bayraklarıyla tepki gösterdi.

DHA'da yer alan habere göre; Malatya’da BDP il binası önünde toplanan 100 partili, cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Gruptakiler ellerindeki pankart ve siyah çelenkle Ak Parti il binasına yürümek istedi. Çevik kuvvet polisleri Ak Parti binası önünde yola barikat kurarak yaklaşmalarına izin vermedi.

Bu sırada çevrede bulunanlar, BDP’li gruba tepki gösterdi. Polislerin bu kişileri uzaklaştırmasının ardından, çevik kuvvet çemberine alınan BDP’liler basın açıklaması yaptı. BDP’liler, ardından da polisin izin vermesiyle Ak Parti binası önüne siyah çelenk bıraktı.

BDP’liler parti binasına döndüğü sırada bir grup yeniden çevrede toplanmaya başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla BDP’lilere tepki gösterengrup, ’Kahrolsun PKK’ ve ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atmaya başladı.

BDP’liler parti binasına giriş yapacağı sırada onlara tepki gösteren gruptakiler saldırmak istedi. Partililerin de karşılık vermesiyle arbede çıktı. Çevik kuvvet polisleri, gaz bombası da kullanarak olaya müdahale etti. BDP’liler zorla parti binasına sokulurken, tepki gösterenler de yine güçlükle uzaklaştırıldı.

Polis ekipleri parti binasının bulunduğu sokağı güvenlik çemberine alarak yaya trafiğine kapadı. Bu sırada da çemberin dışında bulunanlar ellerinde Türk bayrakları ile BDP’lileri protesto etmeye devam etti. Zaman zaman bu gruptakiler polisler arasında da gerginlik çıktı.

2 kadın yaralandı

Parti binasına giren BDP’liler arasında bulunan 2 kadın müdahaleler sırasında yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri parti binasına çıkarak 2 kadına müdahale etti.

Bu sırada BDP’li bir kadın kameralara, "Bu nedir böyle? Hepimiz Türküz yazıktır, günahtır" diyerek tepkisini gösterdi. BDP Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Karataş, polisin kendilerine orantısız güç kullandığını belirterek tepkisini dile getirdi.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği 2 kadın sedyeyle ambulansa konularak, polis eskortu eşliğinde Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürüldü.

Çok sayıda polis ekibi parti binasının olduğu sokakta beklerken, partililerin vatandaşların dağıtılmasının ardından güvenli bir şekilde evlerine gönderileceği belirtildi.