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Malatya'da Ermeni Cemaati'ne ait derneğe taş atan şüpheli yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- KURTULUŞ Kiliseleri Derneği Malatya Temsilciliğine taşlı saldırıda bulunan şüpheli yakalandı

27 Kasım 2017 21:05

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- KURTULUŞ Kiliseleri Derneği Malatya Temsilciliğine taşlı saldırıda bulunan şüpheli yakalandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, geçen cumartesi akşamı Hacı Abdi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi\'nde faaliyet gösteren Malatya Kurtuluş Kilisesi Dernek Temsilciliği\'nin camlarının kırıldığı bilgisi üzerine polis ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, yapılan ilk incelemelerde dernek binasının ön kısmındaki camın kilitli parke taşıyla kırıldığı, olayda içeride bulunanların yaralanmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
\"Dernek yetkilileriyle olay hakkında bilgi alışverişi yapılarak, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde Malatya Kurtuluş Kilisesi Dernek Temsilciliğine yönelik taşlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın Ö.G. olduğu tespit edilmiş ve cumhuriyet savcılığı talimatıyla şahıs gözaltına alınmış, gerekli soruşturmaya başlanmıştır.\"

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