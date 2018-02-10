Malatya'da dilenci operasyonu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polis ve zabıta ekipleri tarafından halkın duygularını istismar edip dilenenlere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında, kurum, kuruluş ve cami önlerinde dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan dilenciler, Hürriyet Parkı\'ndaki Zabıta Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Burada haklarında cezai işlem uygulanan dilencilerin topladıkları paralara ise el kondu.

Zabıta Şube Müdürü Hüseyin Hanbay, \"Özellikle Cuma günleri hastane, cami, ana caddelerde dilencilik yapan yerli ve yabancı dilencilere karşı hem bölge ekiplerimiz, hem de mobil huzur ve denetim ekiplerimizle birlikte bir çalışma yapıldı. Bu denetimler neticesinde alınan dilenciler karakollarımıza getirilerek üstlerinden çıkan paralar bir tutanak ile belediyemiz hesabına kaydediliyor\" dedi.

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