T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da DHKP-C operasyonunda 1 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan U

21 Eylül 2018 16:30

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, DHKP-C\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan U.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C adına kentin bazı yerlerine sprey boyayla örgütü destekleyen yazılar yazanlara yönelik 17 Eylül\'de operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan U.P., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan U.P., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHAMALATYA DHKPCEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEMMüdürlüğüDHKPCEylülOperasyondaEmniyetteki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24