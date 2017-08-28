T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da davulcuların sıra kavgası: 1 ağır yaralı

Mikail PELİT/ MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, düğüne giden davulcular 'sıra' kavgası nedeniyle birbirlerine girdi

28 Ağustos 2017 20:30

Mikail PELİT/ MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, düğüne giden davulcular \'sıra\' kavgası nedeniyle birbirlerine girdi. Olayda, 1 davulcu vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
Malatya\'nın Akpınar Mahallesi\'nde bulunan ve davulcuların sıklıkla gittikleri kahve önünde, gidilecek düğünlerle ilgili sıra kavgası başladı. Bu sırada kimliği belli olmayan 1 kişi elindeki bıçakla davulcu Abuzer Taş\'ı boğazından ve sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Abuzer Taş, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Abuzer Taş\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 
Olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına alan polis Abuzer Taş\'ı yaralayanı yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca olayların büyümemesi için, düğün davulcularının bulunduğu mekanlarda ek önlemler aldı.


FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mikail PELİT MALATYA DHAMALATYAOlaydaMalatya Akpınar MahallesiBuAbuzer TaşAğırAbuzer Taş TurgutTıp MerkezineAyrıcaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24