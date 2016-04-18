Malatya'da cezaevi önünde silahlı kavga; 1 yaralı

Malatya'da, cezaevi önünde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Silahlı saldırgan bir süre kaçtıktan sonra polisler tarafından yakalandı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi önünde S.A. ile A.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda S.A, tabancayla A.S'yi yaraladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı A.S, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaçan şüpheli S.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.