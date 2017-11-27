T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da camiden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da tarihi Hacı Yusuf Camisi'nin kapısını tekmeyle kırdıktan sonra içeriden hırsızlık yapan 3 kişi, polis tarafından yakalandı

27 Kasım 2017 17:36

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da tarihi Hacı Yusuf Camisi\'nin kapısını tekmeyle kırdıktan sonra içeriden hırsızlık yapan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.
Olay, geçen cumartesi gecesi Hamidiye Mahallesi\'ndeki halk arasında tarihi Yeni Cami olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camisi\'nde meydana geldi. Daha önce de 4 kez hırsızlık yaşanan camiye giren 3 kişi, kapısını tekme atarak kırdıkları camide bulunan para kasasını açmaya çalıştı, ardından içerideki bazı eşyaları çalarak kaçtı. Hırsızlığın fark edilmesinin ardından camide polis tarafından yapılan inceleme sonucunda kimlikleri tespit edilen M.K., E.E. ve O.D. gözaltına alındı. Daha önce de hırsızlıktan kaydı bulunan  ve eminyette sorgulanan 3 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

​FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYAdaHacı Yusuf CamisiOlayHamidiye MahallesiYeni Cami olarakHacı Yusuf Taş CamisiDahaHırsızlığın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24