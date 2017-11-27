Malatya'da camiden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da tarihi Hacı Yusuf Camisi\'nin kapısını tekmeyle kırdıktan sonra içeriden hırsızlık yapan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen cumartesi gecesi Hamidiye Mahallesi\'ndeki halk arasında tarihi Yeni Cami olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camisi\'nde meydana geldi. Daha önce de 4 kez hırsızlık yaşanan camiye giren 3 kişi, kapısını tekme atarak kırdıkları camide bulunan para kasasını açmaya çalıştı, ardından içerideki bazı eşyaları çalarak kaçtı. Hırsızlığın fark edilmesinin ardından camide polis tarafından yapılan inceleme sonucunda kimlikleri tespit edilen M.K., E.E. ve O.D. gözaltına alındı. Daha önce de hırsızlıktan kaydı bulunan ve eminyette sorgulanan 3 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



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