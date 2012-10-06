Malatya'da BDP binasına silahlı saldırı

Malatya'da BDP il binasının camı, gece tabanca ile açılan ateşle kırıldı. Polis, gözaltına aldıkları akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin havaya ateş açması sonucu olayın gerçekleştiğini belirtirken, BDP'liler, saldırının bilinçli ve kendilerine yönelik olduğunu öne sürdü.

Olay öğle saatlerinde BDP'lilerin parti binasına gelmesi ile ortaya çıktı. Toplantı odasında camdan kurşun girdiğini gören görevli, durumu polise bildirdi. Parti binasına gelen polis ekipleri, olayın gece saatlerinde yaşandığını ve akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin havaya rastgele ateş açması sonucu merminin parti binasına isabet ettiğini söyledi.

'Bilinçli saldırı'

BDP İl Başkan Vekili Yusuf Bulut, olayın kendilerine haber verilmediğini, parti binasına geldiklerinde durumu öğrendiklerini ifade ederek, saldırının bilinçli olduğunu öne sürdü.

Bulut, "Polis bize olayı gerçekleştirenin akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Ancak bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre karşıya yaslanıp parti binasına ateş açmış. Biz bu olayın bize yönelik olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Emniyet yetkilileri, BDP il binasına isabet eden kurşun ile ilgili gözaltına alınan akli dengesi yerinde olmayan şüphelinin sorgusunun sürdüğünü, olay sırasında alkollü olduğunu ve olayın siyasi bir yönünün bulunmadığını belirttiler.