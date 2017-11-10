Malatya'da, Atatürk anıldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MUSTAFA Kemal Atatürk, vefatının 79\'uncu yıl dönümünde Malatya’da da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Malatya’da ilk anma töreni Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önündeki törene; Malatya Valisi Ali Kaban, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar.

Atatürk Anıtına çelenk konulan törende Vali Kaban, imzaladığı şeref defterine \'10 Kasım 1938’de ebedi aleme uğurladığımız, bağımsızlığımızın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, ebediyete irtihalinizin 79’uncuyıldönümünde minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunmak üzere manevi huzurlarınızdayız\' diye yazdı.

Buradaki törenin ardından kalabalık hep birlikte Atatürk Evini ziyaret etti. Halk eğitim Merkezi salonunda devam eden törende 2\'nci Ordu Komutanlığı\'nda görevli Yarbay Korhan Tutuş tarafından Atatürk\'ün askeri kişiliği anlatıldı.

Etkinlik, Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile sona erdi.



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