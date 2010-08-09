-MALATYA'DA ARAZİ KAVGASI: 2 ÖLÜ MALATYA (A.A) - 09.08.2010 - Malatya'da iki aile arasında çıkan arazi kavgasında iki kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Pütürge ilçesine bağlı Aktarla köyü Kurki mezrasında yaşayan Nedim Kaya ile Mehmet Karakaya ve kardeşi Tansel Karakaya arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nedim Kaya, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mehmet Karakaya'ya ateş ederek öldürdü. Kaya'nın elindeki tüfeği alan maktulün kardeşi Tansel Karakaya da, açtığı ateş sonucunda Kaya'nın ölümüne neden oldu. Olayın ardından Tansel Karakaya jandarmaya teslim olurken, Nedim Kaya ve Mehmet Karakaya'nın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarmanın, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.