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Malatya'da aranan 11 kişi tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis ekipleri tarafından arananlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

23 Mart 2018 18:13

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polis ekipleri tarafından arananlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11\'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde \'mala karşı\' işlenen suçlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı 18 ekip, 64 polisle operasyon düzenlendi. Birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11\'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu, 3 firari asker ise Merkez Komutanlığı\'na teslim edildi.
Kalan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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