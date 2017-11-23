Malatya'da Alevilerin evlerine işaretlenmesine ilişkin emniyetten açıklama

Malatya'da Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel mahallesindeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Şube Başkanı Mehmet Topal, ailelerin endişeli olduğunu söyledi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 13 adet evin dış kapı ve duvarlarında kırmızı renkte artı işaretlerinin çizildiği belirtilerek olayın mağduru olan mahalle sakinleri ile temasa geçilip olayın niteliği ve yapılan çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malatya ilimiz bulunduğu konum itibariyle ve tarihi süreç içerisinde her türlü dini, etnik, mezhebi v.b. açılardan barış içerisinde birlikte yaşama tecrübesinin yaşandığı bir vilayetimizdir. Bu güne kadar muhtelif zamanlarda ve muhtelif karanlık güçler tarafından bir huzur ve barış içinde birlikte yaşama örneği olan şehrimiz, değişik provokasyonlara ve kışkırtmalara maruz bırakılmak istenmiştir. Ancak insanımızın makul ve bu tür provokasyonlara prim vermeyen yapısı bir muhkem kale gibi bu art niyetli kişi ve kişilere hiçbir zaman fırsat vermemiştir.

Geçmişte ilimizde ve başka illerde meydana gelen benzeri provokatif eylemlere bakıldığında esas amacın, toplumda tedirginlik oluşturmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek kamplaşmalara zemin hazırlamak olduğu anlaşılmaktadır.

Her tür provokasyon denemesi sonrasında, ilimizin saygıdeğer Alevi dedelerinin her zaman devletimizin birliği ve milletimizin huzurunun devamlılığı yönünde iradelerini beyan ettikleri bilinmekle, provokatörlerin amacına ulaşamayacağı aşikardır.

Bugüne kadar ilimizde gerçekleşen benzer provokatif eylemler karşısında sağduyulu tutum sergileyen vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütlerimizin, bugün yaşanılan provokatif eylemde de aynı sağduyulu tavrı sergileyeceğine inancımız tamdır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak olayın faillerinin en kısa zamanda bulunup adalet önüne çıkartılması yönünde çalışmalar hızlı bir biçimde devam etmektedir."