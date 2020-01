Malatya'da Alevilerin evlerine atılan çarpılara kınama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, dün Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi\'ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmasıyla ilgili emniyet ve sivil toplum kuruluşları tarafından kınama mesajları yayımlandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, olay kınanarak faillerinin bulunması için başlatılan çalışmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“22 Kasım 2017 Salı günü ilimiz Cemal Gürsel Mahallesi\'nde yoğunlukla alevi vatandaşlarımızın yaşadığı bölgede bazı evlerin kapı ve duvarlarında gelişi güzel bir biçimde işaretleme yapıldığının ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal ilgili ekiplerimiz sevk edilmiştir. Olay yerine sevk edilen ekiplerimizin yapmış olduğu araştırmada; toplamda 13 adet evin dış kapı ve duvarlarında kırmızı renkte artı işaretlerinin bulunduğu tespit edilmiş ve ilgili tüm birimlerce olay mahallinde gerekli çalışmalara başlanmıştır. Olayın mağduru olan mahalle sakinleri ile temasa geçilip; olayın niteliği ve yapılan çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Malatya ilimiz bulunduğu konum itibariyle ve tarihi süreç içerisinde her türlü dini, etnik, mezhebi vb. açılardan barış içerisinde birlikte yaşama tecrübesinin yaşandığı bir vilayetimizdir. Bu güne kadar muhtelif zamanlarda ve muhtelif karanlık güçler tarafından bir huzur ve barış içinde birlikte yaşama örneği olan şehrimiz, değişik provokasyonlara ve kışkırtmalara maruz bırakılmak istenmiştir. Ancak insanımızın makul ve bu tür provokasyonlara prim vermeyen yapısı bir muhkem kale gibi bu art niyetli kişi ve kişilere hiçbir zaman fırsat vermemiştir. Geçmişte ilimizde ve başka illerde meydana gelen benzeri provokatif eylemlere bakıldığında esas amacın, toplumda tedirginlik oluşturmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek kamplaşmalara zemin hazırlamak olduğu anlaşılmaktadır. Her tür provokasyon denemesi sonrasında, İlimizin saygıdeğer Alevi dedelerinin her zaman devletimizin birliği ve Milletimizin huzurunun devamlılığı yönünde iradelerini beyan ettikleri bilinmekle, provokatörlerin amacına ulaşamayacağı aşikardır. Bugüne kadar ilimizde gerçekleşen benzer provokatif eylemler karşısında sağduyulu tutum sergileyen vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütlerimizin, bugün yaşanılan provokatif eylemde de aynı sağduyulu tavrı sergileyeceğine inancımız tamdır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak olayın faillerinin en kısa zamanda bulunup adalet önüne çıkartılması yönünde çalışmalar hızlı bir biçimde devam etmektedir.”

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan ise, provokatörlerin yakalanarak cezalandırılmalarını isteyerek, “İlimizin güzide Mahallelerinden Cemal Gürsel Mahallemizde yer alan Alevi vatandaşlarımızın evlerine yönelik bir takım provokatörlerin yapmış oldukları menfur saldırı ve provokatif eylemleri ülkücü camia ve Türk milleti adına şiddetle kınıyoruz. Bu davranışları yapan provokatörlerin yakalanarak cezalandırılmaları en büyük temennimizdir. Milletimizi bölmeye, parçalamaya çalışan bu şer odaklarının kanun önüne çıkarılması için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Alevi vatandaşlarımız Türk milletinin ayrılmaz parçasıdır.Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz” dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin de, evlerinin kapı ve duvarlarına işaret konulmasının provokasyon olduğunu bildirerek, “Malatya’da her kesim bir birinin sevincine ve acısına ortak olur, hainlerin kötü niyetlerine ortak olmaz” dedi. Keskin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin et ile kemik gibi ayrılmaz bir parçası olan Alevi kardeşlerimizin evlerinin kapı ve duvarlarına işaret konulması; esnaf ve sanatkar camiası tarafından da şiddetle kınanmaktadır. Olay; açık ve net olarak bir provokasyondur. Malatya, geçmişte de benzer çirkin ve ahlaksız provokatif oyunlarla karşı karşıya kalmış, ancak hain ve alçakların kirli oyunları hiçbir zaman hedefine ulaşmamıştır. Malatya’da herkes ve her kesim bu çirkin provokatif oyunlarla neyin hedeflendiğinin farkındadır. Malatyalılar; ekmeğini böler, ancak toplum içinde bölünmelere meydan vermez. Malatya’da her kesim bir birinin sevincine ve acısına ortak olur, hainlerin kötü niyetlerine ortak olmaz. Malatyalılar; ülkesi, milleti ve bayrağı için her zaman bir araya gelir, ancak provokatörlerin oyunlarına gelmez. Esnaf ve sanatkar camiası olarak, bu çirkin, ahlaksız ve alçak saldırıyı kınıyoruz.”



