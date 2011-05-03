Malatya'da 6 katlı bina çöktü

T24- Malatya'da 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kimsenin enkaz altında kalmadığı bildirildi.



Malatya'da 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Cengiz Topel caddesinde yapımı devam ederken çürük raporu verilmesi üzerine yıllardır atıl durumda bekletilen inşaat büyük bir gürültüyle çöktü.

Bölgeye verilen doğalgazın da kesildiği bildirildi.

Konya'da da 2 Şubat 2004'te Zümrüt apartmanının çökmesi sonucu 92 kişinin hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.