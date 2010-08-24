-MALATYA'DA 40 DÖNÜMLÜK MEŞELİK ALAN ZARAR GÖRDÜ MALATYA (A.A) - 24.08.2010 - Malatya'da meydana gelen yangında, 40 dönümlük meşelik alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alhanuşağı köyü Gözgez mezrası yakınlarında arazide yangın çıktı. Malatya belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve köylü vatandaşların yardımıyla kontrol altına alınabilen yangında, 40 dönümlük meşelik alan zarar gördü. Yangına araziye atılan cam parçalarının yol açtığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.