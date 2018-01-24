Malatya'da 4 kişiye Afrin gözaltısı

Taha AYHAN/MALATYA (DHA)- MALATYA\'da sosyal medya üzerinden Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde propaganda yapıp, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG\'yi övücü paylaşımlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG\'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişileri tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çeşitli evlere baskın yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nün de destek verdiği operasyonda çok sayıda polisle şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.