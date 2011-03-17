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MALATYA'DA 4 GÖZALTI MALATYA (A.A)

17 Mart 2011 19:16

-MALATYA'DA 4 GÖZALTI MALATYA (A.A) - 17.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında, Malatya'da 3'ü askeri personel 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında, İnönü Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olan R.A'nın evinin yanı sıra 3 ayrı noktada sabah saatlerinde başlatılan arama tamamlandı. Özel yetkili Cumhuriyet savcılarının katıldığı aramaların ardından R.A. ile Malatya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Jandarma Binbaşı H.Y, jandarma astsubaylar  M.Ç. ve A.A. gözaltına alınarak, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bu kişilerin, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilecekleri öğrenildi.

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