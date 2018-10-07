Malatya'da '4-4'lük maç

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı gol düellosuna sahne oldu. 8 golün atıldığı müthiş maçta kazanan çıkmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. 8 golün atıldığı, penaltı ve kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan çıkmadı.

Mücadelenin başında Mina ile geçen Evkur Yeni Malatyaspor'a Demir Grup Sivasspor, 17. dakikada Muhammet Demir, 21 ve 24. dakikada ise Brezilyalı yıldızı Robinho ile karşılık verince konuk ekip soyunma odasına 3-1 önde gitti.

İkinci yarının ilk dakikalarında DG Sivasspor'da Douglas kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 67. dakikada ise Mitchell Donald attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-3 Bu golden sonra 10 kişi kalan rakibinin üstüne giden Evkur Yeni Malatyaspor, 75. dakikada kalesinde 4. golü gördü. Demir Grup Sivasspor'da Hakan Arslan attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı: 4-1 Demir Grup Sivasspor'da Muhammet Demir, 74. dakikada penaltı atışını gole çeviremedi.

Golü ararken kalesinde büyük şok yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor, 77. dakikada bu kez Adem Büyük ile yeniden farkı 1'e indirmeyi başardı: 3-4 Moral rüzgarını arkasına alan ev sahibi ekip seyircisinin de desteği ile dakikaları 80'i gösterdiğinde Eren Tozlu'nun gölüyle beraberliği yakaladı: 4-4.

Müthiş mücadelenin kalan dakikalarında başka olmayınca 90 dakika 4-4 sona erdi.

Bu sonuç sonrası Evkur Yeni Malatyaspor puanını 12'ye Demir Grup Sivasspor ise 9'a çıkarttı.