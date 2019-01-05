Malatya'da 3 kişi, hırsızlıktan tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Malatya\'da jandarma ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla hırsızlık yaptığı belirlenen C.Y., M.I. ve M.Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan armalarda çalıntı olduğu saptanan çok sayıda eşya, araç ve gereçe el kondu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

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