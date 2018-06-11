T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da 2 kişiyi yaralayan muhtar intihar etti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da tartıştığı iki kişiyi silahla yaralayan Kuyulu Mahalle Muhtarı Mevlüt Ürün, rapor için hastaneye götürüldüğü sırada üzerinde sakladığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti

11 Haziran 2018 00:37

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da tartıştığı iki kişiyi silahla yaralayan Kuyulu Mahalle Muhtarı Mevlüt Ürün, rapor için hastaneye götürüldüğü sırada üzerinde sakladığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde Kuyulu Mahallesi\'nde meydana geldi. Muhtar Ürün ile mahallede oturanlarla henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Muhtar Ürün, yanında bulundurduğu tabancayla Şadiye Özer ve Cumali Çoban\'a ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki kişiyi yaralayan muhtar Ürün ise jandarma ekiplerince yakalandı. Kavgada hafif yaralanan Ürün, jandarma tarafından Hasan Çalık Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İddiaya göre muhtar yanında sakladığı tabancasını çıkararak başına ateş etti. Ağır yaralanan muhtar Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne götürüldü. Muhtar Ürün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYAKuyulu Mahalle Muhtarı MevlütOlayMahallesiMuhtarTartışmanınCumaliKavgadaHasanDevlet HastanesiAğırTurgutTıp MerkeziFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24