Malatya ve Konya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA ve Konya\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KOM Şube ekipleri tarafından Malatya ve Konya\'da belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda \'FETÖ terör örgütüne üye olmak\' suçundan aranan 10 kişi, gözaltına alındı. Adreste bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, adreslerinde arama yapılan şüpheliler, emniyete götürüldü.