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Malatya ve Konya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA ve Konya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

11 Eylül 2018 13:18

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA ve Konya\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KOM Şube ekipleri tarafından Malatya ve Konya\'da belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda \'FETÖ terör örgütüne üye olmak\' suçundan aranan 10 kişi, gözaltına alındı. Adreste bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, adreslerinde arama yapılan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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