Malatya Tabip Odası Başkanı: Bizden gidenler virüsü kargo gibi İstanbul'a taşıyacak, 14 gün evden çıkmasınlar

Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Erol Karaaslan , "İstanbul'dan çok ciddi sayıda ziyaret için gelenler var. Kayısının hasat dönemi tam da bu döneme denk geldi. Dönüşlerle birlikte Malatya'dan virüs İstanbul’a kargo gibi taşınacak. Bizden gidenler 14 gün evden dışarı çıkmasın" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka artışı en yüksek üçüncü il olarak açıklanan Malatya'nın Tabip Odası Başkanı Dr. Erol Karaaslan, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu.

Vaka artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaaslan, "Malatya çok fazla göç veren illerden birisi, özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük illere. Bu süreçte bayramdan dolayı nüfus hareketliliği oldu. Mevsimsel olarak düğün, sünnet de eklenince, diğer illerimizde olduğu gibi genel sonuç ortaya çıktı. Belliydi böyle olacağı, bekliyorduk doktorlar olarak" ifadelerini kullandı.

"Yetkililerin çok dikkat etmesi çok önem arz ediyor"

Karaaslan, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan çok ciddi sayıda ziyaret için gelenler var. Kayısının hasat dönemi tam da bu döneme denk geldi. Mevsimsel işçi hareketliliği de oldu. Malatya'nın yaşamış olduğu bu zirveyi muhtemelen büyük şehirlerimizde yakın bir zaman görebiliriz. Yetkililerin çok dikkat etmesi çok önem arz ediyor."

"İstanbul'a dönen 14 gün izole olsun"

"Malatya gibi pandeminin yoğun yaşandığı bir ilden dönülüyorsa vatandaşlarımız telefon var, iletişim araçları var, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak istiyorsak bir miktar kendimizi izole etmemiz gerekiyor" uyarısında bulunan Karaaslan, şunları söyledi:

"Çünkü virüs aksi halde kargo gibi İstanbul'a taşınmış olur. Bilimsel olarak 14 günlük süre çok önemli. İstanbul'da beklediğimiz dalgayı böyle çok kolay atlatabiliriz. Kalabalıklara karıştığımız anda çok ciddi tehlikeler bizi bekliyor."

"İkinci dalga biraz erken geldi"

Karaaslan, "Haziran ayının gelmesiyle birlikte süreç gevşemeye başladı. Vatandaş olarak çok ciddi önemsemez bir havaya girdik. Bazen tatil bazen toplu organizasyonlar ve önlemlerin hafifletilmesiyle birlikte tekrar pandeminin zirve yapmasına sebep oldu. İkinci dalgayı eylül ayında bekliyorduk ama biraz erken geldi açıkcası. Tekrardan mücadeleye başlamamız gerekiyor" diye ekledi.