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Malatya, 'Radyo ve Gramofon Müzesi' için gün sayıyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin en büyük 'Radyo ve Gramofon Müzesi' kısa süre sonra açılacak

14 Şubat 2018 16:32

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye\'nin en büyük \'Radyo ve Gramofon Müzesi\' kısa süre sonra açılacak.
\'Radyo ve Gramofon Müzesi\' çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya\'yı bir müzeler şehrine dönüştürdüklerini belirterek, \"Malatya\'mız fuarlar ile dikkat çekmişti şimdi de müzeleri ile dikkat çeken bir konuma geldi. Fotoğraf müzesi ile daha çok dikkat çekti, Türkiye\'nin ve Avrupa\'nın en büyük fotoğraf müzesini Malatya\'da açtık. Şimdi de özelikle 40 yaş üzerindekilerin bir anısı olan eski radyolarla ilgili müze açacağız. \'Radyo ve Gramofon Müzesi\' gerçekten çok iddialı olacak. Dünyanın birçok bölgesinde üretilmiş olan radyolar var. Gelen misafirlerimiz bunları görme imkanını bulacak\" dedi.
Başkan Çakır, şu ana kadar 700 civarında radyo alımı gerçekleştirildiğini ifade ederek, \"Arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Türkiye\'nin en büyük \'Radyo ve Gramofon Müzesi\'ni Malatya\'da kurmuş olacağız. Son düzenlemeleri yapıyoruz. Kısa bir süre içerisinde ülkemizin en büyük, en güzel \'Radyo ve Gramofon Müzesi\'ni Malatya\'mıza ve Türkiye\'mize kazandırmış olacağız. Buraya getirilen radyoların tamamı çalışı vaziyette\" diye konuştu.

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