AFAD: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Kandilli'ye göre 5.7, AFAD'a göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Sivas, Elazığ, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi çevre kentlerde de hissedildi. AFAD'ın açıklamasına göre saat 18.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İlk açıklama Malatya Valisi Aydın Baruş'tan geldi. Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" dedi. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük de daha önce meydana gelen depremde ağır hasar gören binaların yıkıldığını duyurdu. Bu binaların daha önce boşaltıldığını ifade eden Polat, "Binalarda hasar var, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok" diye konuştu.

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da depreme ilişkin, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" açıklaması geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Pötürge olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem 5,7 büyüklüğünde olurken, yerin 5 km derinliğinde oluştu.

Deprem, Elazığ, Antep, Diyarbakır ve Urfa'dan da hissedildi.

Pütürge Belediye Başkanı: Can kaybı yok

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük açıklamasında, "Ekiplerimizle birlikte sahadayız, can kaybımız yok. Geçmiş depremde hasar gören ve şu anda da hasar alan binalarımız var. Kısa sürdüğü için yıkım olduğunu düşünmüyoruz, deprem 10-12 saniye kadar sürmüş olabilir. 31 Temmuz’da da 4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu o bu kadar şiddetli değildi ama bu deprem çok şiddetliydi" dedi.

Taşmış mahallesi muhtarı: Yıkık evler var ama herhangi bir can kaybı yok

Taşmış mahallesi muhtarı Müslüm Endes de şu açıklamalarda bulundu:

"Merkez üssüne en yakın yer bizim olduğumuz nokta, ben evdeydim balkonda oturuyordum deprem esnasında aniden sallanmaya başladık, çocuklar korktu, bağırmaya başladı. Daha sonra bölük komutanı aradı sağ olsun. Burada aldığım bilgiye göre yıkık evler var ama herhangi bir can kaybı yok. 24 Ocak’ta yaşanan depremde 96 tane hasar almış evimiz vardı.

Şu an tespit ettiğim 4 tane yıkılmış aşağıda da yıkılmış 4-5 tane var benim köy çok dağınık bir köy ben şimdi sırayla o noktaları geziyorum."

Ağalar Mahallesi Muhtarı: Bir iki ev hasar almış

Ağalar Mahallesi Muhtarı Hasan Caner de şunları kaydetti:

"Büyük bir heyecan yaşadık, binadaydık canımızı zor kurtarırız diye kendimizi attık dışarıya. Şu ana kadar can kaybı bilgisi gelmedi çok şükür bir iki ev hasar almış. Şu anda Pütürge Merkez’deyim millet baya korktu herkes kendini sokağa attı ama şimdilik panik hafifledi. Sarsıntı kısa sürdü. Tepehan Merkez muhtarı ile de görüştüm oralarda da herhangi ulaşan bir can kaybı bilgisi yok"

Balpınarı Mahallesi Muhtarı: Çökme ya da can kaybı yok ama hasarlı evlerimiz daha hasarlı oldu

Balpınarı Mahallesi Muhtarı Siyahmet Er de köydeki durumu şöyle aktardı:

"Herkes tedirgin, insanlar sokakta ama çökme ya da can kaybı yok ama hasarlı evlerimiz daha hasarlı oldu. Benim olduğum mahallede herkesle telefonda görüştüm herhangi bir olumsuzluk yok. Ambulanslık ya da itfaiyelik bir işimiz yok ama herkes tedirgin bir şekilde bekliyor. Çevre köylerdekiler de bizim gibi can kaybı yok ama hasarlar büyüdü millet daha da tedirgin."

Çayköy Mahallesi Muhtarı: Bir iki ufak tefek duvarlar yıkıldı

Çayköy Mahallesi Muhtarı Aziz Murat da şu bilgileri paylaştı:

“Bir iki ufak tefek duvarlar yıkıldı, eski evler gittikçe hasarlanmaya başlamış fakat herhangi bir can kaybımız yok ama araştırmaya devam ediyoruz, tek tek geziyoruz evleri.

Şu anda biz zaten çadırlarda kalıyoruz çoğunlukla, yaz olduğu için rahatız ama önümüz kış malum dokuzuncu aydan sonra dışarda kalamayız.”

AFAD'ın açıklamasına göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.