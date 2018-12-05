Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY\'nin \'askeri mahrem yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı kişilere yönelik Malatya, Kütahya, Düzce, Adana, Diyarbakır, Bolu ve Şırnak\'ta 8 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda arama yapılan adreslerdeki 7 kişi gözaltına alındı. Polisin, operasyonda bulunamayan 1 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmasını da sürdürdüğü belirtildi.