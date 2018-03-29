Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA merkezli 2 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya ve Kilis\'te belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda, örgütsel materyaller ele geçirdi. Operasyon kapsamında C.G., N.S., K.K. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan 2 şüphelinin de yakalaması için çalışma başlatıldı.