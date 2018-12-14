Malatya merkezli 6 ilde 'torbacı' operasyonu: 22 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 6 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 89 şüpheliden 22\'si tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı soruşturma kapsamında Malatya, Erzurum, Gaziantep, Çorum, Kayseri ve Van\'da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da çok miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22\'si, mahkemece, \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı, 67\'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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