Malatya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli Kahramanmaraş ve Trabzon\'da FETÖ\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'ye yönelik sabah saatlerinde kent merkezinde 8, Kahramanmaraş ve Trabzon\'da ise birer adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekiplerin arama da yaptığı evlerde Malatya\'da 8, Kahramanmaraş\'ta ise 1 şüpheli olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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