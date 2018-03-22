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Malatya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

22 Mart 2018 15:57

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandıkları saptanan kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya merkezli, Isparta ve Sinop\'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, yaptığı aramada örgütsel materyal ele geçirdiği T.K., H.K., Y.K. ve D.A.\'yı gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan 2 şüphelinin de yakalaması için çalışma başlatıldı.

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