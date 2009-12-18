Malatya komutanı: Bingöl'de koruma yoktu!

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33 erin şehit düştüğü saldırıda yaralanan gazi Erdal Özdemir: Bizi TSK'ya karşı hedef gösteriyorlar

Dün akşam Canlı Gaste programına katılan ve 33 erin şehit olasıyla ilgili 'İmkanlarımız yeterli değildi, korumayı ben değil Malatya yapmalıydı' diyen dönemin OHAL komutanı Necati Özgen'in iddialarına dönemin Malatya Jandarma Komutanı Yaşar Ercan'dan yanıt geldi.Özgen'in açıklamalarının kendisini yaraladığını söyleyen Yaşar Ercan, şoförlerin Bingöl konvoyunda koruma olmadığını söylediklerini belirtti. Ercan, kendi sorumluluğunu yerine getirdiğini, sevk korumasının tehdite ve genelgeye göre yapıldığını söyledi. Özgen'in iddialarını kabul etmeyen dönemin Jandarma komutanı Ercan, mahkemeden beraat etmesinin bu olayda ihmalinin bulunmadığının ispatı olduğunu vurguladı.1990'ların başında Turgut Özal'ın 'Kürt sorununa barış projesi' kapsamında bir af yasası çıkarmak üzereyken kalp krizi geçrirerek ölmesinin ardından Cumhurbaşkanı seçilen Süleyman Demirel, af dosyasını Özal'dan devraldı. Ancak kararnamenin hazırlandığı gün, Bingöl-Elazığ arasında 33 asker şehit oldu. Olayı PKK'nın üstlenmesine rağmen provokasyon iddiaları da gündeme gelmişti.