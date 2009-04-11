Malatya kayısısı Apricobama

Malatya Valisi Halil İbrahim Daşöz, ABD Başkanı Barack Obama'nın kayısıyla ilgili sözleri üzerine gün kurusu kayısıya "apricobama" adını verdiklerini bildirdi. Daşöz, Obama'ya gönderilmek üzere 91 bin kartpostal hazırlandığını söyledi.



Vali Daşöz, düzenlediği basın toplantısında, Barack Obama'nın Türkiye ziyareti sırasında üniversite öğrencileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Çatışma bölgelerine askerlerini gönderen NATO üyesi bir Türkiye, niye Malatya kayısısını Avrupa ülkelerine satamasın" dediğini, bu sözlerin Malatyalıları heyecanlandırdığını söyledi.



Malatya'daki ilköğretim ve lise öğrencilerinin ABD Başkanı Barack Obama'ya göndereceği 91 bin kartpostal hazırlandığını dile getiren Daşöz, şöyle konuştu:

"İlimizde yürütülen 91 Bin Dev Öğrenci Projesi var. Bu 'biz bundan nasıl istifade ederiz' anlayışıyla projeler ürettiler. Barack Obama'nın sözleri süre önce olduğu için çok hızlı hareket edilmesi gerekiyordu. O yüzden çok hızlı hareket edildi. Şu an itibariyle 3 tane somut eser ortaya çıktı. İçinde çok fazla özellikleri olan çok esprileri olan değişik fikirler ortaya çıktı."



Obama'ya kartpostal göndermek için öğretmen ve öğrencilerden kurulu bir komite oluşturduklarına değinen Daşöz, "Öğrencilerimizin Obama'ya göndereceği bir kartpostal dizayn edildi. Bunun üstünde İngilizce 'hayran olunmaya değer ve daha fazlasına' diye bir ifade var. Arkasında da bir İngilizce metin olacak" dedi.



Kartpostalların yarın hazır olacağını ifade eden Daşöz şöyle konuştu:

"Halkımızın kullanacağı bir kartpostal daha geliştirildi. Bu kartpostalın da üzerinde Türkçe 'onlar kesinlikle beğenilmeyi hak ediyorlar. Hatta daha fazlasını' yazıyor. Oluşturulacak bir stantta halka 50 kuruşa satacağız. Üçüncü olarak ilk etapta bir afiş geliştirildi. Bu afişler hem ilimizde hem de diğer illerde en hızlı şekilde ilan edilecek. Bilboardlarda başka noktalarda ulusal gazetelerle görüşmelerimiz var."



Öğrencilerin Obama'ya göndereceği kartpostalların üzerinde kuru kayısı, taze kayısı ve gün kurusu kayısının resminin bulunduğuna dikkati çeken Daşöz, "Gün kurusu kayısımız için 'apricobama' diye bir takma isim geliştirdik"dedi.



Vali Daşöz, "ABD'de bir dondurma şirketi kakaolu dondurma ile Obama arasında ilişki kurduğu için tepki almıştı, aynı tepkiyi alacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Mektupta da çocuklar ondan bahsediyor. 'Umarız bizi hoş görürsünüz' diyorlar. İsminizi kullandık ama çok yakışıyordu birbirine ne yapalım' anlamına gelecek bir cümle sarf ettiler" dedi. (A.A)

