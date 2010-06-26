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Malatya Garı'nda bomba bulundu

Malatya Garı'nda yolcu treninde yapılan aramada çanta içinde patlayıcı madde ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

26 Haziran 2010 03:00

T24 - Malatya Garı'nda yolcu treninde yapılan aramada çanta içinde patlayıcı madde ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. 

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Malatya Garı'nda gece yolcu treninde yapılan aramada, çanta içerisinde patlayıcı madde ele geçirildi. Çantanın sahibi olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gözaltına alınan kişi sayısının artabileceği bildirildi.

Bu arada, zanlının ifadesi doğrultusunda, bu kişiyle bağlantılı başka bir kişinin daha olabileceği düşüncesiyle Malatya'dan gelen bir yolcu treninin Sivas Taşlıdere İstasyonu'nda jandarma ekiplerince durdurulduğu ve arama yapıldıktan sonra trenin yoluna devam ettiği öğrenildi.

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