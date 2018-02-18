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Malatya Emniyeti'nden mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin açıklama

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın bir mermideki barutun reaksiyon sonucu tepkimesi nedeniyle yaşandığı bildirildi

18 Şubat 2018 04:02

Malatya Emniyet Müdürlüğü, iki polis memurunun hafif yaralandığı olayın, silah bakım ve temizleme işlemleri sırasında bir mermideki barutun reaksiyon sonucu tepkimesiyle meydana geldiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı yerel ve ulusal internet haber sitelerinde, "Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 polis memurunun yaralandığına" ilişkin haberler yer aldığı belirtildi.

Olay, mühimmat deposunda patlama sonucu değil, silah temizleme odasında rutin silah bakım ve temizleme işlemleri esnasında bir mermideki barutun reaksiyon sonucu tepkimesiyle meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Olay neticesinde 2 polis memuru hafif şekilde yaralanmış olup, bir polis memuru hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, elinden yaralı bir polis memurunun tedavisi ise devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

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