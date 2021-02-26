Malatya'da mutant virüs vakalarında artış

Malatya’nın Darende ilçesinde son günlerde mutasyona uğramış Koronavirüs vakalarının görüldüğü açıklandı.

Darende Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede mutasyona uğramış virüs vakalarının görülmeye başlanıldığı belirtildi. Bugün yapılan testlerde iki vakada kesinleşmiş mutant virüsün tespit edildiği belirtilerek, 2 kişide ise mutant virüsün kuvvetli şüphesi bulunduğu ve test sonuçlarının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ilçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi’nde bir apartmana giriş ve çıkışların İlçe Hıfzıssıhha kararı ile kapatıldığı da belirterek, "Kurallara her zamankinden daha fazla riayet etmemiz gerekiyor çünkü yayılım ve öldürücülüğü daha yüksek olan mutasyona uğramış virüs artık ilçemizde bizlerle beraber" ifadelerine yer verildi. (DHA)