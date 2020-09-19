Malatya'da kronik hastalığı olan 26 sağlık personeli göreve çağrıldı, ikisi koronavirüse yakalandı

Malatya’da pandemi döneminde kronik hastalığı olan 26 sağlık personelinin idari izni iptal edildi. İki kişi koronavirüse yakalandı.

Evrensel'den Berfin Güler'in haberine göre, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan SES Şube Eş Başkanı Sakine Doğan, koronavirüs salgınından dolayı kendisinin de dahil olduğu kronik hastalığı olan 26 sağlık emekçisinin idari izninin iptal edildiğini söyledi.

Göreve başlayan iki çalışanın koronavirüse yakalandığını belirten Doğan, “Bir an önce yeterli güvenceli kadro ile sağlık emekçisi ataması yapılmalı” dedi.

Risk grubunda olduğunu belirten Doğan, “Devlet hastanesinde 27 yıllık hemşire olarak çalışıyorum. Kronik hastayım. 1 Eylül’de özlük biriminden idari iznimin uzatıldığına dair mesaj geldi, 4 Eylül’de iznim iptal edildi. Pazartesi dilekçe ile başvurdum, öğleden sonra ret cevabı geldi. Ben ankilozan spondilit ve lokopeni hastasıyım. Ve tnf ilaç kullanıyorum. Sağlık kurulu raporum var. Ağır efor gerektirmeyen ve iş yükünün az olduğu birimlerde, enfeksiyon riskinin yüksek olmadığı yerlerde çalışmam uygun” diye konuştu.

Hastane başhekimliğine başvurduğunu ifade eden Doğan, “Cumhurbaşkanlığı genelgesi dahilinde kapsam dışında olduğumuzu ve idari izin verilmeyip bizi geri hizmette çalıştırılamayacağımız söylendi. Biz de hastanenin şu an her biriminin riskli olduğunu belirttik. İdari izinde 28 sağlık çalışanı vardı. İki kişinin izninin onaylandığı 26 kişinin izninin iptal edildiği söylendi. Kronik hasta olup idari izinli sayılmayan benim bildiğim iki arkadaşım Kovid-19 hastalığına yakalandılar. Çünkü kronik hastaların bağışıklık sistemi daha zayıf ve virüse yakalanmaları daha yüksek” dedi.

Turkuaz tabloda bir sayı olmak istemiyorum

Doğan şöyle devam etti:““Ben çocuklarını yalnız büyüten bir anneyim. Çocuklarım beni kaybetme korkusu yaşıyorlardı bu sürede kaygı daha da arttı. Kovid servisinde çalışmıyorum ama ortopedi servisinde çalışıyorum. Acil gelip ameliyat olan hastalar pozitif mi değil mi bilemiyoruz ve müdahale ediyoruz. Maske siperlik kullanıyorum ama ne kadar koruyacak bilemiyorum. Sağlık emekçisi olarak çok kaygılı çalışıyorum. Personel açığı çok fazla, arkadaşlarım yoğun nöbetler, fazla mesailer ile çalışmaktalar. Bir an önce yeterli güvenceli kadro ile sağlık emekçisi ataması yapılmalı. KHK ile ihraç edilen yetişmiş sağlık emekçileri göreve döndürülmeli. Ben de bir sağlık emekçisi olarak turkuaz tabloda bir sayı olmak istemiyorum.”