Malatya'da iki kırmızı kart çıktı, puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Her iki takımın da 10 kişi kaldığı maç, 1-1 sona erdi. Haftalardır kazanamayan iki takım da, yine 3 puana hasret kaldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maça Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Hafez, Murat Yıldırım, Acquah, Gökhan Töre, Donald, Fofana, Umut Bulut 11'i ile başladı.

İttifak Holding Konyaspor ise Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Selim Ay, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Bajic 11'iyle sahaya çıktı.

Konyaspor, ilk yarıyı Bajic'in 45'te attığı golle 1-0 önde tamamladı. Yeni Malatyaspor'da ise Chebake kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

10 kişi kalan ev sahibi, 80. dakikada Murat Yıldırım ise 1-1'i buldu. Konyaspor'da ise ceza sahası dışında topa elle dokunan Serkan Kırıntılı 88'de kırmızı kart gördü. 90 dakika 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor 23 puanla 15. sırada kendine yer buldu. Bir maç eksiği bulunan Yeni Malatyaspor ise 25 puanla 13. sırada kaldı.

Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor'un 3 puan hasreti 9, Konyaspor'un ise 7 haftaya çıktı.