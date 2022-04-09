Malatya'da deprem

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da bugün 17.02'de meydana gelen 5.2'lik depremin ardından 3.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem daha oldu.

AFAD ise saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan deprem yerin 6.72 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı ilk açıklamada, “Şu an için olumsuz bir durum yok” dedi. Baruş, "Vatandaşlarımız bu artçı sarsıntılardan sonra bir müddet dışarıda kalsınlar çünkü artçı sarsıntılar olabiliyor önemli büyüklükteki depremlerden sonra" uyarısında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bölgeden aldığımız bilgilerden şu ana kadar bize intikal eden olumsuzluk olmadığı şeklinde. İlgili arkadaşlarımız, bölge ile temas halindeler. Şu ana kadar can ve mal kaybı noktasında bize herhangi bir bilgi ulaşmamıştır" dedi.

Pütürge Üçyaka Muhtarı Selahattin Sevim, bölgede hasarlı evleri olduğunu söyledi. Sevim, "Can kaybımız yok ama, daha önceki depremlerde ağır hasarlı evlerimiz vardı. O evlerde yeni yıkımlar olmuş ama çok şükür can kaybımız yok" dedi.