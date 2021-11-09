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Malatya'da binanın çökmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

13 kişi yaralı olarak enkazdan kurtarılmıştı

09 Kasım 2021 22:59

Malatya'da 13 kişinin yaralı olarak kurtulduğu çöken binayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibarıyla izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

TIKLAYIN | Malatya'da bina çöktü: 13 kişi enkazdan kurtarıldı

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