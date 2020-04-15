Malatya'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı!

Malatya'da çevreye yayılan kötü koku nedeniyle mahallelinin şikâyet ettiği bir evden 8 kamyon çöp çıkartıldı.



Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Gazi Mahallesi’nde çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle mahalle sakinlerinin şikâyette bulunduğu eve giden Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü, Temizlik İşler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Birimine bağlı ekipler, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti.



Pis koku yayılan evi temizleyen ekipler, içeriden toplam 8 kamyon çöp çıkarttı.



Ekipler yürütülen temizlik çalışmasının ardından evi ve çıkarılan çöpleri Koronavirüs'e karşı ilaçlayarak dezenfekte etti.