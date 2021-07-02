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Malatya'da 55 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

02 Temmuz 2021 20:30

Malatya'da bir tekstil fabrikasında öğle yemeği yedikten sonra fenalaşan 55 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden işçilerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkartılan öğlen yemeğinden yiyen 200 işçiden 55'inde bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. Fabrika yetkililerinin durumu sağlık birimlerine bildirmesi üzerine zehirlenme belirtileri gösteren işçiler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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