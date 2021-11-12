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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçülüdü

12 Kasım 2021 12:31

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin ölçümlerine göre, Malatyanın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Paylaşılan verilere göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4,7 olarak ölçtü.

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