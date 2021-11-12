Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<section class="detail-header">\n<div class="row detail-header-row">\n<div class="col-lg-8">\n<p class="detail-header-spot">Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.</p>\n<p class="detail-header-spot">Kandilli Rasathanesi'nin ölçümlerine göre, Malatyanın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. </p>\n<p class="detail-header-spot">Paylaşılan verilere göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.</p>\n<p class="detail-header-spot">Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4,7 olarak ölçtü.</p>\n</div>\n</div>\n</section>\n<div class="row ">\n<div class="col-12 col-lg-8 elcisekiz ">\n<section class="detail-content">\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0px;overflow:hidden;text-align:center;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x85gn2h" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</section>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>