Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Malatya Uluköy'de saat 11.27'de meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kentte olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

Malatya Valisi: Endişe edecek bir durum yok

Malatya Valisi Aydın Baruş, CNN Türk yayınında, “Tüm mahalle muhtarlarımıza ulaştık. Bir olumsuzluk yok. Ben depremi hissetmedim. Deprem olan bölgeye uzak bir yerdeyiz. Endişe edecek bir durum yok, vatandaşlarımız tedbirli davransınlar” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı: Can ve mal kaybıyla ilgili olumsuz bir haber gelmedi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan CNN Türk canlı yayınında "Belediyede mesaideydik. 4,7 şiddetinde bir deprem yaşadık. Depremi de hakikaten binada otururken baya şiddetli bir şekilde de hissettik. Ama şu ana kadar telefonla kurduğumuz ağlarda bir problem olmadı. Çatlaklarla ilgili hafif şeylerin olduğunu ifade ettiler. Allah'a şükür can ve mal kaybı olması noktasında olumsuz bir haber gelmedi. Ama diğer muhtarlarımızla da iletişim içindeyiz. Uluköy ilçemizde merkez üssü olduğu ifade ediliyor. Olumsuz bir şey olmadığını söylemek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Gürkan, "Uluköy'de söz 250 kişilik nüfus söz konusu. Ahşap yapılarda çatlaklar yapıldığını, eski depremlerden etkilenen bazı çatlakların olduğunu merkezde de aynı şikayetler bize intikal etti. Ama olumsuz bir şey olmadığını ifade ettiler. Pötürge'de de arkadaşlarla görüştük, olumsuz bir şey gelmedi. Zaten bir 5 - 10 dakika önce oldu deprem." dedi.

Gürkan, "Deprem anında neredeydiniz?" sorusuna, "Toplantı halindeydim ve aşağı yukarı bir 10 saniye civarında süren bir deprem oldu ve sallantı şiddetliydi. Burası tabi ikinci kat olması hasebiyle biraz daha hafif gibi geçti ama üst kattakiler daha fazla etkilendiklerini ifade ettiler." yanıtını verdi.

Prof. Dr. Naci Görür: Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki depreme ilişkin olarak, "Malatya- Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı." paylaşımını yaptı.

Kandilli Rasathanesi, Söğütlü-Pütürge arasında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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