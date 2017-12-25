Malatya Belediyesi, yeni stada 9 milyon 440 bin lira harcadı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin Süper Lig\'deki tek temsilcisi olan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısını 22 puanla 10\'uncu sırada tamamlarken, yapımında sorunlar yaşanan yeni stadyum, Malatya Büyükşehir Belediyesi\'nin 9 milyon 440 bin liralık desteğiyle tamamlanıp sezonun 5\'nci maçında hizmete girdi.

Müteahhit firmanın iflas etmesi nedeniyle yapım süreci uzayan ve birçok sorunlar yaşanan yeni stat, 2017- 2018 sezonu açılışına yetiştirilemeyince, devreye Büyükşehir Belediyesi girdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadyumu\'ndaki eksiklikler nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından sezon başında \'Maç oynanmaz\' raporu verildi. Stat, daha sonra eksikliklerin giderilmesi için 1 yıllığına Malatya Büyükşehir Belediyesi\'ne devredildi. Stadın devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte eksikliklerin giderilmesi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, 9 milyon 440 bin liralık harcamayla eksiklikleri giderdi. Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptığı; tribün bölümlendirmeleri ve güvenlik bariyeri, merdiven ve demir kapı yapımı, soyunma ve görevli odalarının düzenlenmesi, koltuk numaralandırmaları ve yönlendirme levhaları, localara masa, tv ünitesi, kapı yapımı, duvar yıkım ve tadilat işleri, ahşap kulübe, 4 bilet gişesi, boya işleri, kablolama ve jeneratör tadilatlarından sonra statta karşılaşma oynanmasına izin verildi.

Amatör spor kulüplerinin yanı sıra profesyonel spor kulüplerine de önemli destekler verdiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Evkur Yeni Malatyaspor\'un, Malatyalıların ortak paydası olduğunu söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi\'nin spor ve sporcu dostu bir belediye olduğunu kaydeden Başkan Çakır, Evkur Yeni Malatya Spor\'un Süper Lig\'de kalıcı olması için Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

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