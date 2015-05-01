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Dünya

Malala'ya saldıran 10 Taliban üyesine müebbet

2012 yılında okula giderken teröristler tarafından okul servisinin önü kesilmesi sonrası Malala başından vurulmuştu

01 Mayıs 2015 14:01

Pakistan’da eğitime verdiği destekten dolayı başından vurulan Malala Yusufzai’ye saldırıyı gerçekleştiren 10 Taliban üyesinin cezası belli oldu. Pakistan'ın Anti Terör Mahkemesi, Malala’ya saldırı gerçekleştiren 10 kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

2012 yılında okula giderken teröristler tarafından okul servisinin önü kesilmesi sonrası Malala başından vurulmuştu. Saldırıyı, Pakistan Talibanı olarak bilinen Tahriki Taliban Pakistan üstlenmiş ve saldırıyı gerçekleştiren 10 kişi yakalanmıştı. Bugün ise Anti Terör Mahkemesi, tutuklu 10 kişiyi ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Nobel Barış ödülü sahibi 17 yaşındaki Malala, kızların okula gönderilmesi için yaptığı çalışmalar nedeniyle Taliban’ın ölüm listesinde yer almış ve 2012 yılında okuldan eve dönerken uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurulmuştu. 

‘I am Malala’ isminde bir de kitabı olan Malala Yusufzai, 2013 senesinde Uluslararası Çocuk Barış Ödülü’nü ve AB İnsan Hakları Ödülü’nü almıştı. Tamamen iyileştikten sonra Birleşmiş Milletler’e (BM) çağrılan Malala, burada yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Bir kitap, bir kalem ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir. Taliban beni susturmaya çalıştı. Ancak sesim artık daha yüksek çıkıyor. Onlar başaramadı." 

O zamanlar 16 yaşında olan Yusufzai’nin bu sözleri ayakta alkışlanmıştı. Yusufzai, bir gün Pakistan'a başbakan olmak ve bütün kız çocukları okula gidene kadar çalışmak istiyor.

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